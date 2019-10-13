بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي

تعود إحدى أبرز الفعاليات الرياضية إلى استاد ذا سيفنز. ويشارك في بطولة طيران الإمارات لسباعيات الرجبي أفضل فرق الرجبي من حول العالم من نيوزيلندا وكينيا وجنوب إفريقيا وكندا وغيرها، والتي ستتنافس لمدة ثلاثة أيام ضمن مباريات حماسية، في منافسات للسيدات والرجال. وبالإضافة إلى المباريات الحماسية، يتخلّل الفعالية أيضاً العديد من النشاطات الترفيهية والعروض الحية، والحفلات الموسيقية، والنشاطات الترفيهية وغيرها.



تحتفي فعالية هذا العام بالذكرى الـ50 على انطلاقها مع حفل موسيسقي مميز للفنانة كايلي مينوغ الحائزة على جائزة غرامي في 6 ديسمبر. وسيتخلّل الفعالية العديد من النشاطات لكافة الأعمار، والألعاب العائلية ومناطق مخصصة للأطفال، ومنطقة للمأكولات والمشروبات.





التاريخ 05 ديسمبر - 07 ديسمبر 2019 الفئة رياضة الموقع استاد "ذا سفينز" الهاتف +971 4 321 0008 رسم الدخول 5 ديسمبر: مجاناً

6-7 ديسمبر: 400-700 درهم الدخول 7.30 صباحاً - 10 مساءً الموقع الإلكتروني https://dubairugby7s.com/