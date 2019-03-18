بعدما أثارت فضول الجمهور..رضوى الشربيني تكشف عن عمرها الحقيقي!

رضوى الشربيني

قررت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني أن تكشف عن عمرها الحقيقي لجمهورها، والذي لطالما انتابه الفضول في كثير من المناسبات لمعرفة هذا الأمر، لذا لم تتأخر الشربيني عن ذلك، واعترفت لمتابعيها من خلال منشور على صفحتها الرسمية بموقع إنستغرام.

وعلقت رضوى الشربيني الشهيرة بكلمة "بلوك بلوك" على التساؤلات الكثيرة حول عمرها الحقيقي من قبل الجمهور وقالت: " لكل الناس اللى كانت بتسأل عن سنى...سنى اللى فى البطاقة المفروض هاتم ٣٨ سنه...اما سنى اللى انا حاسه فهو ٣ سنين ونص...اما عقلى يبقى ١٨ سنه و كده...السن اللى فالبطاقة مجرد رقم،سن الروح اهم".

واشتهرت رضوى الشربيني في العالم العربي من خلال برنامجها "هي وبس" الذي يذاع على قناة "CBC"، وهو برنامج يختص بمعالجة مشاكل المرأة من الناحية الاجتماعية والعاطفية، ودائمًا ما تشدد الشربيني على متابعاتها أن لا يكون لهن أي اعتماد على الرجل في حياتهن، وأنهن قادرات على ممارسة جميع النشاطات بشكل طبيعي دون الحاجة لمساعدة أحد.