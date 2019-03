بعدما أثارت فضول الجمهور..رضوى الشربيني تكشف عن عمرها الحقيقي!

View this post on Instagram

لكل الناس اللى كانت بتسأل عن سنى...سنى اللى فى البطاقة المفروض هاتم ٣٨ سنه...اما سنى اللى انا حاسه فهو ٣ سنين ونص...اما عقلى يبقى ١٨ سنه و كده...السن اللى فالبطاقة مجرد رقم،سن الروح اهم #رضوى_الشربيني

A post shared by Radwa El Sherbiny (@radwaelsherbiny) on Mar 17, 2019 at 11:54am PDT