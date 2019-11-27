بعدما كان رافضًا للأمر..تامر حسني يعلن عن تعاقده مع شقيقه حسام في إنتاج فيلمه القادم

كشف نجم الجيل تامر حسني عن تعاقده مع شقيقه حسام حسني والذي سيتولّى إنتاج الفيلم القادم له، ونشر صورة عبر حسابه على موقع إنستغرام جمعتهما سويًا خلال لحظات توقيع العقد، وكانت الفرحة تبدو واضحة على ملامح شقيقه حسام خاصة وأنه أول عمل سينمائي تحت إشراف شركة الإنتاجية.

وأوضح تامر حسني الأسباب التي منعته من العمل سابقًا مع أخيه بشكل مفصّل، وانتظاره حتى هذا الوقت، وعلق قائلًا: " الصوره دي والفرحه اللي في ضحكة حسام اخويا لازم اكلمكوا عنها..دا حسام اخويا الكبير كان نفسه يدخل عالم الإنتاج الفني من ٥ سنين و ينتجلي وانا الحقيقه كنت دايماً برفض و كان بيزعل مني بس كنت دايماً بشرحله انه لازم يدرس السوق الأول و ميعتمدش عليا و يفهم و يذاكر كتير اوي مش عشان ينتج لاااااا عشان يكون منتج شاطر".

وتابع: " و فعلاً عمل كدا و استوعب كلامي و بدأ يتفرج و يتابع كل اللي بيحصل من اول فيلم اهواك و تصبح على خير لحد ما شارك بجزء بسيط في انتاج فيلم البدله و اشرف على انتاج البومي عيش بشوقك و انتوا اكيد شايفين العملين طلعوا ازاي للناس وازاي نجحوا والحمدلله كل عمل فيهم في السنه دي حقق نجاح كبير جداً".

واختتم كلامه: "انا في الصوره دي كنت قاعد بمضي عقد اول فيلم انتاجه و وكان بيقولي (طلعت عيني عشان القعده دي ) و انا كنت بقوله إوعى تزعل مني انا كنت بعلمك تكون قد المسؤليه لوحدك و دلوقتي بأمانه انت قدها و انا اللي فخور انك بتنتجلي عشان شايفك بجد شخص بقى شاطر جداً و مجتهد و بتفكر صح و شركتك دلوقتي فيها اقوى الأفراد من كل الجوانب و انا فخور بيهم كلهم فعلاً ،الف مبروك يا حبيبي يا اخويا الكبير ياللي ياما علمتني حجات جميله وانا صغير النهارده بردهالك من قلبي و بدعيلك ربنا يكرمك و يكرمنا جميعاً و يكرم كل مجتهد و تكمل مشوارك و تنتج ليا و لغيري".

والجدير ذكره أن بعض ملامح الفيلم القادم لتامر حسني بدأت تصبح واضحة خاصة بعد الكشف عن بطلة الفيلم حلا شيحة والتي تعود في أول عمل سينمائي لها عقب غيابها عن السينما أكثر من 14 عامًا.

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