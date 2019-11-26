بالفيديو: سما المصري ترتدي الحجاب وتعلّق: "توبة نصوحة مفهاش رجعة ابدا"!

مفاجآت لا تنتهي مع الراقصة الاستعراضية سما المصري، ففي آخر مرة صدمت الجميع بشكلها خلال تواجدها في مهرجان القاهرة السينمائي وظهرت مرتدية الحجاب على السجادة الحمراء، وهذه المرة نشرت صورتها بحجاب أيضًا عبر حسابها على إنستغرام وتركت تعليقًا مثيرًا للجدل كما تفعل عادةً.

وبعد ظهورها يوم أمس بحجاب باللون الأبيض، كتبت سما المصري تعليقًا لم يقتنع فيه الكثير ممن يتابعها على إنستغرام، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تعلن فيها توبتها وابتعادها عن مظاهر العري، فقالت: " ربنا يوعد كل مشتاق لزياره قبر رسول الله عليه الصلاه والسلام...يارب اوعدني يارب وتوب عليا واهديني توبه نصوحه مفهاش رجعه ابدا وابعد عني الشر وولاد الحرام...ااامين يااارب....كله باوان.....صباح الخيرات.".

ويذكر أن سما المصري قد أعلنت سابقًا عن توبتها بشكل كامل والابتعاد عن ما تفعله مثل نشرها لصور فاضحة وعارية عبر حساباتها على مواقع التواصل، وشتم وسب الناس التي لديها خلاف معهم، وذلك عقب دخولها المستشفى وتعرضها لوعكة صحية شديدة، ولكنها عادت فيما بعد وكأن شيئًا لم يكن.

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