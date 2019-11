بالفيديو: سما المصري ترتدي الحجاب وتعلّق: "توبة نصوحة مفهاش رجعة ابدا"!

ربنا يوعد كل مشتاق لزياره قبر رسول الله عليه الصلاه والسلام...يارب اوعدني يارب وتوب عليا واهديني توبه نصوحه مفهاش رجعه ابدا وابعد عني الشر وولاد الحرام...ااامين يااارب....كله باوان.....صباح الخيرات....😘😘😘😘

A post shared by سما المصري (@samaelmasrii) on Nov 25, 2019 at 12:20am PST