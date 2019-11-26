إلهام شاهين تصدم روّاد التواصل الاجتماعي بردها على إساءة مي العيدان.. ماذا قالت؟

صدمت الفنانة المصرية إلهام شاهين، متابعي رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بردها على إساءة الإعلامية الكويتية مي العيدان لها، بعدما وصفت جسدها بـ"المربرب"، واستخدامها ألفاظ جارحة في التعبير عن سوء اختيار الفنانة المصرية لفستانها بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقالت إلهام شاهين، خلال لقاء تلفزيوني لها: "براحتها .. أي حد يقول أي حاجة عني مش بضايق .. أنا معرفش قالت إيه .. لكن أيًا كان اللي قالته براحتها .. مش بعترض على آراء حد".

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان، قد شنّت هجوما شرسا على الفنانة المصرية إلهام شاهين، تعليقًا على ظهورها الأخير بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مستخدمة عبارات قاسية وغير لائقة في وصف "شاهين"، وانتقادها.

ونشرت العيدان، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام"، صورة للفنانة إلهام شاهين بلباس أسود اللون ويظهر جزء من صدرها وكتفيها، أظهر بعض عيوب في جسدها.

وأرفقت العيدان، الصورة بتعليق قائلة: "إلهام شاهين ما تبين تحترمين جسمك المربرب احترمي عمرك اللي فوق 57 سنة ترى مش باقي كثير ترى اللي قالك سكسي كان بيضحك عليك.. بالعكس الصورة تثير الشفقة.. بليز لا تستمري.. احتشمي يا ولية".

جمهور الإعلامية الكويتية مي العيدان لم يقبل طريقة نقدها للفنانة المصرية إلهام شاهين، واستخدامها عبارات جارحة، مثل معايرتها بالعمر الكبير، الذي قد يساوي عمر العيدان نفسها، بجانب استخدامها عبارت مثل "سكسي" و"احتشمي يا ولية"، موجهين نقدا لاذعا لها.

وقبل إلهام شاهين، هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مواطنتها الفنانة شمس الكويتية، واصفة إياها بأنها ”مطربة ملهى ليلي، وتشجع على المساكنة“، قائلة: "نهائيًّا ما يسعدني كونك نجمة ملهى ليلى تجيبي اسمي على لسانك"، مضيفة: "ما أحب مغنيات النايت كلوب".

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