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بعد آخر زلة لسان..شيرين تبكي على الهواء وتستنجد بالسيسي: "والله انا مظلومة" (فيديو)

بعد آخر زلة لسان..شيرين تبكي على الهواء وتستنجد بالسيسي: "والله انا مظلومة" (فيديو)
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