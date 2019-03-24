شيرين عبد الوهاب

على ما يبدو أن شيرين عبد الوهاب لم تتعلم من دروسها السابقة وزلات لسانها على المسرح في كل مرة تطل بها على الجمهور لإحياء حفلاتها الغنائية، ولكن من الواضح أن هذه المرة تختلف عن كل ما سبق، حيث تعرضت شيرين للإيقاف من قبل نقابة الموسيقيين في مصر، بالإضافة إلى بلاغات تم تقديمها ضدها للنائب العام.

وبسبب زلة لسانها على المسرح في البحرين عندما قالت: "اللي بيتكلم في مصر بيتحبس"، أصبحت شيرين الآن في أزمة وضغط من جميع الجهات، فخرجت يوم الجمعة في مكالمة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، وناشدت الرئيس السيسي بأنها تتعرض لمؤامرة قائلة: "أنا معملتش حاجة والله أنا مظلومة" .

ورفضت شيرين من خلال حديثها أن يقوم أي شخص بالتشكيك بوطنيتها، وأضافت أن زوجها حسام حبيب في خطر بعد أجرى مؤخرًا جراحة وعلقت: "كان هيموت النهاردة بسببي لأنه حاسس إني في خطر، مؤكدة أنها لا يمكن أن تسمح لأحد بأن يهين مصر في أي مكان.

الجدير ذكره أن شيرين مرت في مثل هكذا أزمات من قبل، ومنعت من الغناء في مصر لفترة بسبب ذلك، وهذه المرة لم تكن وحيدة، حيث ساندها العديد من النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي وأكدوا على وطنيتها وحبها لبلدها، مثل إليسا ونجوى كرم والعديد من الأسماء الأخرى.

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