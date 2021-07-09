بعد أخبار اعتزاله و تدهور صحته: هذا هو وضع عادل إمام الصحي...

شارك النجم محمد إمام ، متابعيه صورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).

وظهر في الصورة لافتة فى إحدى الشوارع عليها صورة الزعيم عادل إمام ، ومكتوب عليها (في ممثلين.. بس في الزعيم) .

بدوره أكد المخرج رامي إمام نجل الفنان عادل إمام، خلال تواجده في العرض الخاص لفيلم (البعض يذهب للمأذون مرتين) أن والده بخير ويتمتع بصحة جيدة، وطمأن الجمهور الذي دائما يسأله على صحته.

وقال رامي في رده على سؤال عن إعتزال والده:( لا طبعا والدي مكمل شغله وأعماله، وأتمنى أن يجمعني به مشروع فني جديد).

و عن حالة والده الصحية قال:(الحمد لله هو بخير ودائما الناس بتسألني عن صحته وأنا بطمن كل الجمهور وهو حالياً في إجازة).

وأضاف:( أنا مش عارف ليه الناس مش مركزة غير مع الحالة الصحية للزعيم عادل إمام بس.. ليه الناس متخيلة طول الوقت إن الزعيم تعبان وحالته الصحية مش كويسة أنا بيسألوني عن حالته كتير أوى وكأن مفيش غير بس صحته).

وتابع:(الزعيم صحته زي الفل والحمدلله كويس ومش تعبان ومفيش فيه أي حاجة وحشة نهائي وهو بيطمنكوا متقلقوش عليه).