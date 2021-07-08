فاطمة الأنصاري ويعقوب بوشهري يخضعان لفحص الزواج...وهل سيتم الزواج في هذه المدينة؟

عادت أخبار الثنائي فاطمة الأنصاري ومشهور السناب شات يعقوب بو شهري لتصدر الحديث من جديد بخبر علاقتهما.

الأمر بدء بـ تداول صُورة لباقة ورود يحملها يعقوب في الشارع ومن بعدها بوقت قصير شاركت فاطمة الانصاري صُورة باقة ورد مشابهة للتي كانت بيد يعقوب وارفقتها بقلوب حُب.

يعقوب بو شهري اول ما جاء الخبر … بعدها بشوي فاطمة الانصاري تصور البوكيه ..ونقدر الحين نقول مبروك الله يتمم افراحكم #يعقوب_بوشهري #فاطمة_الانصاري pic.twitter.com/tUqZgv8ado — 气 أسآيرها 气 (@Pubg27002308) July 6, 2021

مع تداول إسم الثنائي كشفت مصادر أن الثنائي بالفعل يستعدان للزواج وقد بدأت الإجراءات والتي كان أولها الخضوع لفحص ماقبل الزواج ومن بعدها سيتم الإتفاق على باقي تفاصيل الحفل، وتابعت المصادر أن كلاهما متواجد في مدينة دبي حالياً وربما سيقام الزفاف هناك.

بالعودة لأصل الموضوع فقد كانت بدايته بعد انتشار مقطع فيديو من حساب يعقوب لأغنية جاء فيها ""بكره بشوفك ولما اجي اوعديني ترويني من احلى ابتسامه بالخبر...لو عندي جناحين طرت بحنيني وكل ساعه من الكويت ارجع للخبر" من غناء سندباد الاغنية الخليجية راشد الماجد، وقيل أن الاغنية قد غناها السندباد مخصوصاً لـ فاطمة كهدية من بو شهري، وفي نفس الوقت شارك أحد المقربين منها إعلان خطوبتهما وتمنى لهما السعادة.

من هي فاطمة الأنصاري ؟

فاطمة الانصاري من مواليد 1986 السعودية وتبلغ من العمر 35 سنة اُشتهرت بكونها ناشطة على مواقع السوشيال ميديا "سناب شات وانستقرام"، ولفتت الأنظار بالشبه الكبير الذي يجمعها بالممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم….شقيقة فاطمة هي خبيرة التجميل الشهيرة أمل الأنصاري والتي ساعدتها في اكتساب الشهرة عن طريق المكياج الذي كانت تطبقه على وجه فاطمة لتتحول إلى نادين نسيب نجيم السعودية.

فاطمة علقت على الشبه بينها وبين نادين بـ "يعني أقسم بالله صرت انحرج من نادين نجيم.. (شوفي تستنسخك).. ما استنسخت أحد.. ياجماعة هادا وجهي.. شامتي طبيعية.. إيش أسوي؟ مو معقول أروح للدكتور وأقوله غير وجهي لأن الناس يشوفوني أحد تاني".

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