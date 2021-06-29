مشعل الخالدي ومطالبات بالقبض عليه لوصفه طفلة بطريقة جنسية بحتة!!

أثار الشاب الخليجي مشعل الخالدي الجدل بشكل كبير ضمن مُطالبات بمعاقبته قانونياً بعد وصفه لطفلة تبلغ من العمر 14 عاماً بطريقة جنسية.

مشعل كان يتحدث مع زوجته أميرة الناصر وجاء في الحديث المتبادل وصف جنسي لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً بعد أن تحدث عن حجم صدرها لتؤكد زوجته المعلومة وتعلق أن جسد الطفلة بتضاريس كبيرة.

رواد السوشال ميديا تداولوا الفيديو بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي ضمن مطالبات بالمحاسبة القانونية، وجاء تحديداً في التعليقات:

"اتمنى من النائب العام استدعاء هذا الشخص المدعو مشعل الخالدي كونه اصبح مؤثراً في التواصل الإجتماعي وله من المتابعين المتفاعلين من مختلف اوساط المجتمع ويتحدث بإيحاء قذر وخبيث واستدعاء زوجته الشريكه معه في هذا الإيحاء القذر"...

مو معقول هو قالها عمر البنت 14 كيف يفكر بهالتفكير الشهىواني قمة بالىٌخلف وهذا شي طبيعي !!! اهخخ من القرف #القبض_على_مشعل_الخالدي pic.twitter.com/zwKFb4tkjw — Hqlp (@Hqlp10) June 29, 2021

وتابع آخر "مو معقول هو قالها عمر البنت 14 كيف يفكر بهالتفكير الشهىواني قمة بالىٌخلف وهذا شي طبيعي !!! اهخخ من القرف"

أميرة الناصر تعود لزوجها مشعل الخالدي بعد التعنيف

بالحديث عن أميرة فقد عادت لزوجها مجدداً بعد أن اكتشفت أنها حامل بطفلها الثاني منه، ورافق عودتها له ضجة كبيرة خاصةً أنها كانت قد صرحت منذ مدة أنه عنفها بطريقة وحشية وشاركت صُور لها تظهر أثار التعنيف على جسدها، وبناءً على ذلك وقع الطلاق بينهما ضمن وصلة ردح بينهما عبر السوشال ميديا. وقت الطلاق كانت أميرة الناصر قد شاركت مقطع فيديو أعلنت فيه عن خلعها الحجاب قائلة: "الحجاب كان ظالمني وهشوف حياتي".

واستغل حينها طليقها الموقف ليشارك فيديو وهو يبكي ويعلق بـ "حسبي الله عليكي يا أمير، نزلتي راسي الأرض لتحصلي على المزيد من الشهرة والمزيد من المتابعين، لا أبحث عن شهرة ولا توثيق اذا كان هذا على حساب كرامتي"...إلا أن أميرة وقتها لم تلتزم الصمت ووصفته بالكاذب والسارق بنفس الوقت بعد أن كان قد أخذ سيارتها الخاصة إلى الرياض حيث مسقط رأسه.



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