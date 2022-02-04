بعد أدائها لدور مصابة بيومين: رانيا شوقي تصاب بفيروس كورونا!

أصيبت النجمة رانيا فريد شوفي بفيروس كورونا، حيث أعلنت ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، قائلة: (من يومين كنت بمثل مشهد اني ايجابي كورونا قولتلهم انتم بتنبورو عليا انا ما جاليش كورونا قبل كده).

وتابعت الفنانة: (قوم ايه امبارح تكسير في الجسم ورعشه وكحه فأعمل مسحه تطلع ايجابي، الحمد لله الأعراض بسيطة عشان واخده اللقاح).

و يعرض حاليا للفنانة رانيا فريد شوقي مسلسل (أبو العروسة3) الذى يكتبه ويخرجه هاني كمال، وشارك فى بطولة الجزأين الأول والثانى سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكي مجدي، نانسي صلاح، ندا عادل، وكتبهما هاني كمال، وإخراجهما كمال منصور.