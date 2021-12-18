بعد أزمة طلاقهما: يزن السيد يوجه هذه الرسالة لزوجته

وجه الممثل السوري يزن السيد رسالة الى زوجته لمى الرهونجي بمناسبة عيد ميلادها، والتي تأتي بعد ايام على الازمة التي حصلت حول طلاقهما.

ونشر السيد عبر صفحته الخاصة على انستغرام مجموعة صور تجمعه بزوجته، وعلّق قائلاً:(لموووشة الحب كل عام وانت بخير وصحة ونجاح بحبك انا من الصماصيم وضلك فوق راس ادم واصولة وتفرحي فيون بحبك ام ادم وبحب جنانك).



وكانت اثارت لمى الرهونجي منذ ايام ضجة واسعة بإعلانها عبر صفحتها الخاصة على (انستغرام) انفصالها عن السيد لتعود وتعلن في اليوم التالي انتهاء المشكلة بينهما.

وخلال لقائهما ضمن برنامج (إي تي بالعربي)، تحدث يزن السيد ولمى الرهونجي عن الطلاق، إذ قالت الأخيرة:(القصة كلها أنه كنت عم اتخانق أنا واياه ونزّلت البوست على الستوري ووجهتها له مع بعض الأصدقاء المقرّبين على أساس إني أجهزه نفسياً إذا أحزنني).