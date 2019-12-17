بعد أزمة فيديوهات خالد يوسف..شيما الحاج تعود لمواقع التواصل بإطلالة جديدة من لندن (صور)

بدأت الممثلة المصرية شيما الحاج تعود تدريجيًا للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الأزمة التي مرت بها خلال الشهور الماضية ودخولها السجن نتيجة تورطها في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحية".

وبعد ظهور زميلتها منى فاروق في الامارات برفقة مستر دبي والمنتج المصري المشهور السبكي، أطلت شيما الحاج على جمهورها عبر حسابها على موقع إنستغرام بإطلالات مختلفة خلال تواجدها في لندن، وتركت تعليقًا على إحدى الصور قالت فيه: " لندن ، تعرف وجهي جيداً.. فأنا جزءٌ من اللون الرمادي.. ومن أعمدة النور.. وأضواء الميادين..وها قد رجعت إليك بالشوق والحنين ".

والجدير ذكره، أن أول ظهور رسمي لشيما الحاج بعد أزمة فيديوهات خالد يوسف كان خلال حضورها مهرجان القاهرة السينمائي الـ41، وأثارت الجدل وقتها بسبب الفستان الجريء الذي اختارته كإطلالة لها على السجادة الحمراء.

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