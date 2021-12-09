بعد أغنية "حارقنكو".. محمد نجاتي يصف زوج منة عرفة بالطفل!

لم يكن أحد يتوقع أن تصل المشاكل بين الفنان المصري محمد نجاتي والمطرب محمود المهدي إلى قاعات المحاكم، خاصة أن سوء الفهم بينهما كان بسيطًا سببه مشهد لا يتعدى الحدود جمع نجاتي ومنة عرفة.

وقرر محمد نجاتي رفع قضية ضد محمود المهدي بعدما أطلق الأخير أغنية جديدة بعنوان "حارقنكو" يسخر فيها منه، وجاء في الكلمات: "فين اللي كان عاملي فيها الجولدبيرج، فين عمال يقول لك أنا والحديد، يبقى أنا فين شبه نجاتي، لسه شايفه مدغدغينو اتنين، وهيقعد في البيت شهرين".

ووصف نجاتي ذكر المهدي اسمه في الأغنية عمل صبياتي يشبه افعال الأطفال، وقال في تصريح له: "مش هرد عليه لما يجيب سيرتي في أغنية أو فيلم، هو عاوز يفتح في الكلام، وبعدين هو إحنا مش ورانا حاجة غيره؟ اللي بيعمله ده شغل عيال صغيرة، والكبار هما اللي بيقفلوا المواضيع، وده ولد عاوز يلعب".

وتابع: "أنا مستغرب جدا من اللي بيعمله المهدي، ليه كل ده مش فاهم، ليه يجيب اسمي أو سيرتي في أغنية أو في أي حاجة من الأساس"، وأضاف "هو أصلا مش طرف في الموضوع ولن أسمح بالتجاوز، والموضوع اللي حصل مع منة خاص بها وبالشركة المنتجة، ونهينا الكلام فيه خلاص، وبعدين أنا كنت باعمل دوري مش أكتر، يبقى بتعمل كده ليه؟".

ونشر نجاتي بيانًا عبر حسابه الخاص، وجاء فيه: "تقدّم الفنان محمد نجاتي ببلاغ إلى النائب العام حمادة الصاوي ضد محمود المهدي زوج منه عرفه متهماً إياه بالتحريض عليه بالضرب والإيذاء من خلال مقطع أغنيه قام الأخير بتصويرها وإذاعتها مهدّداً فيها الفنان محمد نجاتي بالضرب المبرح والذي يؤدي الى وضعه في الجبس لمدة شهرين وهو ما يعرّض حياته للخطر".

وطالب نجاتي من نقابة الممثلين اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد رفعه شكوى ضد الثنائي إلى نقيب الممثلين أشرف زكي، وكما اتهم المهدي بالتحريض عليه بالضرب من خلال مقطع مصوّر.

وبدأت المشاكل بين الفنانين بعد تداول شائعات تشير إلى أن نجاتي كان السبب وراء انفصال المهدي المؤقت عن منة عرفة بسبب مشهد جمعهما في إحدى الأعمال الدرامية، حيث توجب على نجاتي أن يلمس يد منة لقياس نبضها باعتبار أنه يؤدي دور طبيب في المسلسل.