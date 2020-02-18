بعد أغنية (سينجل): هل انفصلت مي كساب عن محمد أوكا؟!

ردت الفنانة مي كساب على خبر انفصالها من المطرب محمد أوكا الذي تردد بقوة مؤخرا و لاسيما بعد طرحها أغنية (سينجل) بمناسبة (عيد الحب ) والتي قامت بطرحها على موقع (يوتيوب).

و علقت الفنانة مي كساب على تلك الشائعة قائلة : (ايه النباهة دي ما شاء الله التويتة اللي كاتباها معناها كده ده إيه الذكاء الخارق ده وأغنيه سينجل اللي هيه كلام ولحن جوزي معناها كده ربنا يشفيكم).

كما قامت الفنانة بالرد على أحد متابعيها الذي اتهمها بالعصبية والانفعال وقالت :( مع احترامي لرأيك طبعا بس أنا في الآخر إنسانة من لحم ودم من حقي إني أنفعل وأزعل لأن عندي أهل بيزعلو عشاني ومش هقدر طول الوقت أتحكم في انفعالاتي عشان فنانة ولكن حرجع أقولك ذكاء ونباهة برضو على الخبر اللي انتشر).