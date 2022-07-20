بعد أنباء عن تدهور صحته: تعرف على الوضع الصحي لحميد الشاعري

طمأن أحد أصدقاء النجم الكبير حميد الشاعري جمهوره على صحته بعد انتشار الكثير من الأقاويل حول تدهور صحته إثر إصابته بفيروس كورونا.

و كتب وائل عادل غنيمي، أحد أصدقاء الشاعري المقربين، عبر حسابه بموقع(فيسبوك): (الحمد لله الكابو حميد الشاعري بخير واتحسن..كل الموضوع إن جاله دور البرد اللي ماشي من كام يوم ..والحمد لله هو بخير وبيشكر كل الناس اللي سألت عليه وبيطمن كل حبايبه وجمهوره في مصر والوطن العربي..الحمد لله وقريب حايعلن عن مفاجأة كبيرة).

وكان نجل الفنان حميد الشاعري الموزع الموسيقي نديم الشاعري، قد نشر على صفحته في موقع فيسبوك صورة تجمعه ووالده وكتب: (ربنا يقومك بالسلامة يا كابو الجيل).