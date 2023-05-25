بعد أن تبرأت من العمل معه: حلا شيحة تستعين بتامر حسني!

البوابة-نشرت الفنانة حلا شيحة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، وجهت من خلاله رسالة لوالدتها استعانت فيها بأغنية (أجمل هدية من السما) للفنان تامر حسني.

وعلقت حلا شيحة على الفيديو قائلة: (يا أمي وحشتيني أول حاجة هعملها لما أنزل مصر حشوفك وآخد أحلى حضن في العالم.. مفيش أجمل منك ولا أطيب من قلبك وأحن من روحك يا صافية يا جدعة.. عارفين اتعلمت منها إيه هقولكوا ست جدعة بمية راجل كريمة جداً طول عمرها بيتها مفتوح للناس عطاء مالهوش حدود).

ومن المعروف أن حلا شيحة دخلت فى خلاف حاد مع النجم تامر حسني قبل اعتزالها التمثيل فى آخر مرة لها، عندما شاركته فيلم (مش أنا) لدرجة أنها تبرأت من العمل تماما وقتها، ويبدو أنها استعانتها بأغنية له كنوع من الصلح بينهما.



