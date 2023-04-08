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حلا شيحة و ظهور رمضاني مثير للجدل!

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 08 نيسان / أبريل 2023 - 02:31
حلا شيحة
حلا شيحة

البوابة-خطفت الفنانة حلا شيحة أنظار جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام). وظهرت حلا  بإطلالة محتشمة و أنيقة مرتدية عباءة باللون الأسود، ووضعت طرحة أنيقة فوق راسها تناسب مع ظهورها و إن كانت قد أثارت التساؤلات حول ارتداءها الحجاب مجددا، وعلقت علي الصورة قائلة: (جمعة مباركة).

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حلا كانت قد وجهت  رسالة غامضة لجمهورها بعدما خلعت الحجاب، وكتبت :(أنا كأي امرأة، أفضل عدم الحديث حاليًا، ولكن من المؤكد أنني سأتحدث في الوقت المناسب، كل امرأة عليها التأكد أنها ليست الوحيدة في الشعور الذي تعيشه، وكل النضالات التي تقدمها واحدة).

كلمات دالة:حلا شيحة

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