بعد أن كسر حظر التجول نتيجة كورونا..الفنان خالد عبد الرحمن يوضح: "للضرورة أحكام"!

بعد ظهوره مع رجال الحرس الوطني في الفترة التي تم فيها منع التجول في السعودية خوفًا من تفشي كورونا وعدم السيطرة عليه كما حدث في إيطاليا، أوضح الفنان السعودي خالد عبد الرحمن للجمهور أسبابه داعيًا لهم عدم سوء الظن به.

وقال خالد عبدالرحمن في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تويتر إنه كان في الرياض يوم 23-3-2020 لاستلام علاج مسكن الألم من مرض الحزام الناري الذي كان يعاني منه، ثم خرج من الرياض قاصدًا القصيم فأدركته صلاة المغرب قبل دخوله بريدة فتوقف للصلاة ثم تابع السير.

وتابع : "أوقفتني دورية الحرس الوطني في بريدة، وسألوني عن وجهتي، وسبب عدم التزامي بمنع التجول فأوضحت لهم السبب وكانوا متعاونين جدًا".

وأضاف: "للضرورة أحكام ونحن جميعًا لا نخالف توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله، شكرًا لرجال الأمن كل فيما يخصه، وهذا إيضاح بسيط للجميع، شفانا الله وإياكم وحمانا من كل وباء وسوء".

ووجّه كلامه لمن أثاروا الجدل حوله وانتقدوا ما قام به: "كفاكم سوء ظن".

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



للضروره احكام ونحن جميعاً لانخالف توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين

وسمو ولي عهده حفظهم الله

شكراً لرجال الامن كل في ما يخصه

وهذا إضاح بسيط للجميع

شفانا الله وياكم وحمانا من كل وباء وسوء



واصحاب البلبله هداهم الله

(( كفاكم سوء ظن )) pic.twitter.com/JE8tF890OO — خالد عبدالرحمن (@KUhp2222) March 25, 2020

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