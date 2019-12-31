بعد إثارتها جدلًا واسعًا.. شيرين عبد الوهاب تعتذر عن تصريح "العوانس" (فيديو)

قدمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب اعتذارًا رسميًا عن تصريحاتها خلال إحدى حفلات "موسم الرياض" التي أحيتها مؤخرًا في المملكة العربية السعودية.

وكانت شيرين قد صرحت خلال وقوفها على المسرح في حفلها الأول بـ"موسم الرياض" قائلة: "الستات متقدرش تعيش من غير الرجالة، وعلشان كده المفروض نسمع كلامهم".

وبعد ضجة واسعة وتداول هاشتاغ "اخرسي يا شيرين" ردًا على تصريحها في الحفل، عادت الفنانة المصرية في حفلها الثاني بـ"موسم الرياض"، لترد على هذا الهاشتاغ بقولها: "عملوا هاشتاج وبيشتموني.. طب الرجالة دول عسل وسكر، والي زعلوا دول أكيد شوية عوانس".

واعتذرت شيرين في لقاء تلفزيوني عن هذه التصريحات وإثارتها الجدل بشكل متكرر، قائلة: "لم أخطئ حينما طالبت السيدات بالعناية بالرجال، لكن لفظ عوانس تسبب في جرح شريحة كبيرة لم يكن لها سبب، وأنا لست كبيرة على الاعتذار، لذلك أقول أنا آسفة".

وعن زيادة وزنها خلال الفترة الأخيرة، كشفت شيرين عن تناولها دواء يعمل على تخزين المياه في الجسم، وهو ما تسبب في زيادة وزنها، قائلة "طبعا أنا عملت عملية جراحية خلال الفترة الأخيرة، وحاليا برجع كل حاجة زي ما كانت".

يذكر أن شيرين اعتادت على إثارة الجدل مؤخرًا، الأمر الذي تسبب في منعها من الغناء أكثر من مرة، من قبل نقابة المهن الموسيقية في مصر، بسبب تصريحاتها التي اعتبرها البعض إهانة لبلادها، حينما وصفت مياه النيل بأنها "مليانة بلهارسيا".

كما تسببت شيرين في أزمة بعد تصريحات لها في حفلة أخرى بعد أن قالت "أنا خسارة في مصر".

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