القصة الكاملة لاعتقال دنيا بطمة وشقيقتها بعد تورطهما في قضية ابتزاز

يبدو أن الفنانة المغربية دنيا بطمة وضعت لنفسها نهاية غير متوقعة في عالم الشهرة والفن، وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات تورطها وشقيقتها ابتسام بطمة مع صاحب حساب فاضح المشاهير "حمزة مون بيبي" على "سناب شات" والمتهم بابتزاز المشاهير والفنانين.

وكانت السلطات المغربية يوم الجمعة قد ألقت القبض على دنيا بطمة ومنعتها من السفر بعد أن صادرت هاتفها للتفتيش، وذلك في وقت وصولها من البحرين مع زوجها، حيث ظلت الفنانة المغربية 12 ساعة أمام محققي الشرطة القضائية في الدار البيضاء بعد ورود اسمها في ملف صاحب حساب فاضح المشاهير "حمزة مون بيبي" المتهم بابتزاز المشاهير والفنانين.

وكشفت التحقيقات تورط دنيا بطمة مع أفراد في شبكة تتواطأ مع بعض أصحاب الملاهي الليلية، لتصوير مقاطع للمشاهير وأصحاب النفوذ وابتزازهم.

وجاء الاستدعاء بناء على شكوى تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان لدى النائب العام بمحكمة الاستئناف في مراكش، بعد تعرض رئيسه وبعض المحامين للتشهير على الحساب ”حمزة مون بيبي“، حيث طالبت الجمعية بالاستماع إلى المغنية بطمة؛ لأن عددًا من المتهمين والضحايا يتهمونها بالوقوف وراء هذا الحساب.

واستمعت السلطات للفنانة المغربية بعدما تم التحقيق مع شقيقتها ابتسام بطمة التي ورد اسمها ضمن تصريحات إحدى المتهمات، والتي أكدت أن شقيقة المغنية الشهيرة دنيا واحدة من اللواتي يزودن المتهم الرئيسي بصور ومقاطع فيديو يتم نشرها على حساب "حمزة مون بيبي" لغرض الابتزاز.

ونفت بطمة في وقت سابق أي علاقة لها بالحساب، كما سبق لزوجها محمد ترك أن هدد مواقع مغربية بمتابعتها قضائيًا لترويجها شائعات بهذا الخصوص.

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