بعد حفلها في الرياض..شيرين تكشف سبب استخدامها مصطلح "العوانس": "أنا ما يتقليش إخرسي"! (فيديو)

في الغالب، بات الجميع في الوقت الحالي يعرف طبيعة الشخصية العفوية التي تمتلكها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، ودائمًا ما يظهر ذلك جليًا من خلال تعليقاتها وكلماتها التي تخاطب بها جمهورها خلال تواجدها على المسرح في حفلاتها الغنائية.

وبعد مرور شهر وأكثر على آخر واقعة لشيرين خلال حفلها في موسم الرياض، حينما ردت على من انتقد كلامها حول وجوب طاعة الرجل بأنهم "دول شوية عوانس"، كشفت في تصريحات صحفية جديدة سبب استخدامها لمصطلح "عوانس" وقالت أن ردها القاسي هذا جاء بعد أن دشن البعض على تويتر في ذلك الوقت هاشتاغ "اخرسي يا شيرين".

شيرين تكشف سبب ردها القاسي خلال حفلتها بالرياض الأخيرة



ترقبوا التقرير كاملًا غدًا على #عرب_وود pic.twitter.com/rL4D8jrdK7 — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) December 28, 2019

وأوضحت شيرين قائلة: "في حفلتي في الرياض، في هاشتاغ أنا اتعرضت له..فأنا رديت رد فيه قسوة وأنا بعترف إنه كان فيه قسوة شوية..لكن أنا انجرحت وأنا ما يتقليش اخرسي".

وتابعت شيرين كلامها مؤكدة أنها متواجدة في الوسط الفني منذ 20 عامًا، وخلال كل هذه الفترة بالتأكيد أصبح الجميع يعرف تمامًا أنها صاحبة شخصية عفوية وعندما تتواصل مع الجمهور لا تحسب كثيرًا قبل أن تتكلم، وقالت: "مهما عملتوا هاشتاغات هقول الي انا عاوزاه بردو، انا كمان ست مش جنس تالت، وموتوا بغيظكم".

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