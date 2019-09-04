بعد إزالة ورم في المخ:زوج ماغي بو غصن يكشف عن وضعها الصحي

كشف زوج الفنانة ماغي بو غصن المنتج جمال سنان عن تطورات الحالة الصحية لها بعد خضوعها لعملية جراحية من أجل إزالة ورم فى المخ.

وقال جمال سنان خلال استضافته في برنامج (et بالعربي): (إن زوجته الفنانة ماغي بصحة جيدة حاليا، وأن العملية أتت بثمارها، حيث قامت باستئصال ورم حميد في المخ).

وأضاف : (حالتها النفسية مرتفعة حاليا وإن كان هناك بعض الوقت تشعر بالضيق)، حسب موقع صدى البلد.

وخضعت ماغي بوغصن لعملية جراحية في المخ، خلال يوليو/تموز الماضي، استمرت 5 ساعات، وخرجت إلى غرفة العناية المركزة، ومنع الفريق الطبّي عنها الزيارات بسبب عدم قدرتها على سماع الأصوات الصاخبة بعد العملية.