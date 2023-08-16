بعد إساءتها لعادل إمام..مادلين طبر ترد على الهجوم

تعرضت الفنانة المصرية مادلين طبر للهجوم بعد تصريحاتها التي وصفت بالمسيئة، حينما طالب بظهور الزعيم عادل إمام في المناسبات التي تكرمه.

مادلين طبر ترد على الهجوم

وتوجَّهت طبر عبر حسابها في "فيسبوك" وشاركت منشورًا توضح من خلاله أن كلامها تعرض لسوء الفهم، إذ لم تتقصد الإساءة لعادل إمام إنما هو تعبيرًا عن مدى حبها وشوقها له.

وكتبت: " كل ما ورد مني من تعبير ربما يكون جامحًا في حب الزعيم، وهو شوق لرؤيته.. البعض اتخذ من كلمة ما سببًا لكي يهاجمني،.. لكن لما الهجوم ؟انها رسالة حب و تقدير للزعيم".

ولفتت إلى أن كلامها كان موجَّهًا لعائلته، فكل ما كانت تريده منهم هو إظهاره بعد الغياب الطويل وكثرة الشائعات، مشددًة على احترامها لقراراتهم.

وأضافت: "من خلالها رجاء لأسرته بان يظهر علينا في تكريمه.. كل الاحترام والتقدير لاي قرار تتخذه اسرته ،لكني طمعت بمحبة، أن أراه على المسرح مكرما".

مادلين طبر تطالب عائلة عادل إمام بالإفراج عنه

وبالعودة إلى تصريحاتها المثيرة للجدل، أعربت طبر عن استيائها بخصوص عدم تواجد إمام في الدورة 16 من المهرجان القومي للمسرح المصري، والتي حملت اسم "الزعيم" تكريماً له.

و قالت مادلين طبر، إنها تتمنى من عائلة عادل إمام أن تفرج عنه، وتسمح له بحضور تكريماته، مؤكدة أن التكريم في المهرجان دون وجوده أمر غير كافِ.

و تابعت الفنانة أنها لا تستطيع التواصل مع الفنان عادل إمام حالياً، قائلة: "الرقم اللي كان الزعيم بيرد عليه لما كان بصحته لم يعد يجيب عليه، ورامي ابنه لم يعد يرد نهائياً.. طيب نتطمن على الزعيم إزاي؟ لازم نقتحم الفيلا، والناس اللي اقتحموا بيته وعرفوا يعملوا له عيد ميلاد برافو عليهم)"