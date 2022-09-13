مادلين طبر تسخر من البوركيني.."اللي تعوم تلبس مايوه"

أحدثت الفنانة اللبنانية مادلين طبر موجة من الجدل والغضب بعد تصريحاتها المستفزة عن المايوه الشرعي (بوركيني)، على خلفية تكريمها في مهرجان "همسة" للفنون والآداب وحصولها على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "ملف سري" الذي جسدت فيه دور الأم.

مادلين طبر عن مشهدها الجريء في فيلم "الطريق إلى إيلات"

حينما سئلت مادلين طبر عن رأيها بالانتقادات التي وجهت لها بسبب مشاهدها الجريئة في فيلم "الطريق إلى إيلات"، أبدت انزعاجها وسخرت من الهجوم على مشهد لا يتعدى دقائق لشخصيتها أثناء غطسها في المياه من أجل إغواء بحار إسرائيلي، بهدف رؤية الشباك الواقعة تحت المياه، ووصفت المنتقدين بـ"السخفاء" و"التافهين".

مادلين طبر تسخر من البوركيني

ولم تتوقف طبر عند هذا الحد، بل سخرت من المايوه الشرعي "البوركيني"، مشددةً أن على المرأة ارتداء المايوه وإن كان قطعة واحدة عند النزول إلى البحر، وليس لباس يخنقها من رأسها حتى قدميها- على حد وصفها- وقالت: "أنا أعرف اللي عايزة تعوم تلبس مايوه، ممكن تلبس مايوه قطعة واحدة، لكن تتخنق بالمطاط من فوق لتحت ده ظلم".

ولفتت الفنانة أن البروكيني ظلم للمرأة، وليس حماية لها، مؤكدةً أن العيب ليس بالمرأة بل بالرجل الذي لا يغض البصر، قائلة: "ما تتلموا إنتو يا رجالة وماتبصوش، المشكلة في الراجل المصري مش الست المصرية".

رد فعل مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات مادلين طبر



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات طبر المثيرة للجدل، وأبدت الفتيات انزعاجهن من انتقاداتها للبوركيني، لاسيما أنه مخصص للمحجبات، فعلَّقت إحداهن: "احنا نلبس و نحتشم علشان ربي مو علشان خاطرك ولا علشان خاطر الرجال. ربي قال (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) اذا حتى ما خفي من زينة ربي نهى عنه فما بالك بالذي ظهر منها؟ لازم نقرأ القرآن بتفسيره اكثر لأننا مقبلين على ايام صعبة القابض على دينه فيها كالقابض على جمر".

وأضافت أخرى: "والغواصين ما يختنقوش ليش ... احنا راضيين ومرتاحين جدا نلبسه وحنا مطمنين ليست من نظرت الرجال بل خوفا من الرحمن ..".

وعلَّقت أخرى ساخرة: "يالا يا بنات … لازم كلنا نسمع كلام طنط مادلين … بما انها شخصية مؤثرة في المجتمع ومثال نحتذى به … وذات مسؤوليه وصوت مسموع على جميع الاصداء العالمية".

مادلين طبر بالبكيني

وكانت مادلين قد أثارت الجدل قبل عدة أعوام بظهورها بالبكيني في شرم الشيخ بهدف تنشيط السياحة، مؤكدة أنها مستعدة أن تفعل الكثير من أجل الوقوف بجانب مصر في أزماتها، مشيرة إلى أنها فوجئت بهجوم حاد عليها عقب نشر صورتها بـ”المايوه”، والبعض تدخل فى خصوصيتها فيما يتعلق بسنها وشكلها وغيره، لافتة إلى أن هذا أمر مرفوض على الإطلاق.

وردت على منتقدي ظهورها بالمايوه، قائلة: "للمنفسن اللي على هلق على اني (على ابواب الخمسين) ولابسة كاش مايوة بقول لة انا حرة وجسدي نقي وجميل وانا احبه وانت تنفلق". اقرأ ايضاً صور: مادلين طبر بـ "البكيني" من أجل مصر!



