هجوم شرس على مادلين طبر بعد مطالبتها بالإفراج عن عادل إمام!

البوابة-أثارت الفنانة مادلين طبر الجدل و الاستياء بعد تصريحاتها بخصوص النجم عادل إمام، خلال مشاركتها في الدورة 16 من المهرجان القومي للمسرح المصري، والتي حملت اسم (الزعيم) تكريماً له.

و قالت مادلين طبر، إنها تتمنى من عائلة عادل إمام أن تفرج عنه، وتسمح له بحضور تكريماته، مؤكدة أن التكريم في المهرجان بدون وجوده أمر غير كافي.

و تابعت الفنانة أنها لا تستطيع التواصل مع الفنان عادل إمام حالياً، قائلة: (الرقم اللي كان الزعيم بيرد عليه لما كان بصحته لم يعد يجيب عليه، ورامي ابنه لم يعد يرد نهائياً.. طيب نتطمن على الزعيم إزاي؟ لازم نقتحم الفيلا، والناس اللي اقتحموا بيته وعرفوا يعملوا له عيد ميلاد برافو عليهم),

من جانبه، أوضح الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية خلال مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة لبرنامج (90 دقيقة) المذاع عبر قناة (المحور)، أن ما قالته مادلين طبر عن الزعيم خطِر للغاية، مضيفاً: (أنا هرجع للفنانة مادلين طبر وأراجع معها ما حدث، لأن الكلام خطر جداً، ومفرداتها مينفعش تتقال على أي فنان فما بالك بالزعيم، وأنا شخصياً أعتذر عما جاء على لسانها).

و اضاف أشرف زكي: ( عايز أطمن الناس وأقول الحقيقة كاملة على مسؤوليتي، الزعيم عادل إمام بحالة جيدة جدا، وأنا من أيام قليلة جدا اتصلت به، وقلت له إزيك يا زعيم واحشنا، فقال لما أنا واحشك ما تيجي، أنا كل يوم قاعد والناس كلهم عندي، واطمأن على أسرتي بالأسماء).