بعد إطلالتها الجريئة.. بيرين سات تتألق بفستان الـ "ستان"!

حضرت الفنانة التركية بيرين سات حفل افتتاح مسلسلها Atye أو "الهدية" والذي أقامته شركة نتفلكس العالمية يوم أمس في تركيا، ولفتت سات الأنظار إليها بإطلالتها المميزة إذ ارتدت فُستان ستان قصير يشبه "روب الاستحام" باللون الأزرق، واعتمدت تسريحة الشعر المبلول.

وتغزل الجمهور بإطلالة سات الملفتة مُثنين على جمالها وأناقتها، مؤكدين أنها بدت بأحسن حال، خاصة بعد فترة من المشاكل في علاقتها مع زوجها الفنان كنان دوغلو.

وكانت سات قد نشرت صورة جريئة عبر حسابها الشخصي على "انستغرام" من آخر جلسة تصوير لها لصالح مجلة Based Istanbul.

وظهرت في الصورة وهي مستلقية على الأرض بطريقة مثيرة، ولكن ما أثار الجدل بين الجمهور العربي والتركي هو ظهورها وكأنها لم ترتدي ملابسها الداخلية.

ولم تكن التعليقات جميعها سلبية، بل كانت في الغالب تمدح جمالها وتمثيلها خاصة أنها في انتظار عرض مسلسلها الجديد على شبكة نتفليكس في 27 ديسمبر 2019.

تدور أحداث المسلسل حول أتيا أو "عطية" التي تعيش حياة سعيدة وهادئة مع عائلتها في إسطنبول، حتى تتوصل لاكتشاف غامض في أحد المعابد، لتتغير حياتها تدريجيًا وتجد نفسها أمام عالم لم تره من قبل.

وكانت الفنانة التركية قد عادت مؤخرًا من عطلتها برفقة زوجها كنان دوغلو في لوس انجلوس والتطقت عدسات الصحفيين صورًا لهما من مطار إسطنبول، وعلقا: "العطلة مرت بشكل جميل. إننا متعبان قليلاً ، لنتحدث في وقت آخر".

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