المسلسل التركي "نور" الأكثر تأثيرًا في الوطن العربي!

شهد عام 2007 بداية دخول المسلسلات التركية إلى القنوات العربية، فقد قامت قناة MBC بعرض المسلسل التركي Gümüş "نور"، ونال شهرة كبيرة في الوطن العربي حينها.

ونشرت صحيفة لوس انجلوس تايمز تقريرًا عن تأثير المسلسلات التركية حول العالم، وذكرت أن الأكثر تأثيرًا هو مسلسل "نور" من بطولة كيفانش تاتليتوغ الذي جسد دور مهند، وسونغول أودن التي جسدت دور "نور".

The mighty Zeybek danced by the mighty #kivanctatlitug aka Mehmet in #Gumus. Wouldn't it be amazing if his more mature self danced it again? We would love that 🔥🔥🔥💙#kivanctatlitugcountdowntobirthday pic.twitter.com/uzGWzVlSgA — Kivançed* Tatlituğers Greek Fans (@KivoGreekFan) October 7, 2019

وذكرت أن المشاهدات قد وصلت في الوطن العربي فقط إلى ما يقارب 92 مليون مشاهدةوبفضلهم أصبحت تركيا ثاني أكبر موزع للمسلسلات حول العالم بعد الولايات المتحدة.

ووفقًا لإحصائيات 2017 الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة التركية، قإنه قد تم بث المسلسلات التركية في أكثر من 140 دولة، وحصدت شركات الإنتاج على إيرادات تصل إلى 350 مليون دولار في السنة.

ويذكر أن المسلسل قد سبب الكثير من المشاكل وحالات الطلاق بين الأزواج العرب بسبب وسامة كيفانش تاتليتوغ "مهند" وتعلق النساء في المسلسل.

In this scene with the late Tariq Unluoglu #kivanctatlitug as Mehmet is having a fight on his wedding day. This fight was preceded by a beautiful dance between the happy couple #gumus #kivanctatlitugcountdowntobirthday pic.twitter.com/sOyolzUwPY — Kivançed* Tatlituğers Greek Fans (@KivoGreekFan) October 7, 2019

تدور أحداث المسلسل في مدينة إسطنبول بعد وفاة حبيبة مهند، يدخل في دوامة من الحزن، فيقوم فكري بيك جد مهند بتزويجه بنور البنت الريفية والتي أحبته في طفولتها والتي تعتبر أحد أقارب فكري بيك، في البداية لم يحب مهند نور ومع الوقت يبدأ في تقرب منها وفي النهاية يقع في حبها بعد المرور بالكثير من المشاكل.

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