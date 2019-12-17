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المسلسل التركي "نور" الأكثر تأثيرًا في الوطن العربي!

منشور 17 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 01:50
المسلسل التركي نور
المسلسل التركي نور

شهد عام 2007 بداية دخول المسلسلات التركية إلى القنوات العربية، فقد قامت قناة MBC بعرض المسلسل التركي Gümüş "نور"، ونال شهرة كبيرة في الوطن العربي حينها.

ونشرت صحيفة لوس انجلوس تايمز تقريرًا عن تأثير المسلسلات التركية حول العالم، وذكرت أن الأكثر تأثيرًا هو مسلسل "نور" من بطولة كيفانش تاتليتوغ الذي جسد دور مهند، وسونغول أودن التي جسدت دور "نور".

وذكرت أن المشاهدات قد وصلت في الوطن العربي فقط إلى ما يقارب 92 مليون مشاهدةوبفضلهم أصبحت تركيا ثاني أكبر موزع للمسلسلات حول العالم بعد الولايات المتحدة.

ووفقًا لإحصائيات 2017 الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة التركية، قإنه قد تم بث المسلسلات التركية في أكثر من 140 دولة، وحصدت شركات الإنتاج على إيرادات تصل إلى 350 مليون دولار في السنة.

ويذكر أن المسلسل قد سبب الكثير من المشاكل وحالات الطلاق بين الأزواج العرب بسبب وسامة كيفانش تاتليتوغ "مهند" وتعلق النساء في المسلسل.

تدور أحداث المسلسل في مدينة إسطنبول بعد وفاة حبيبة مهند، يدخل في دوامة من الحزن، فيقوم فكري بيك جد مهند بتزويجه بنور البنت الريفية والتي أحبته في طفولتها والتي تعتبر أحد أقارب فكري بيك، في البداية لم يحب مهند نور ومع الوقت يبدأ في تقرب منها وفي النهاية يقع في حبها بعد المرور بالكثير من المشاكل.

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