طفل فهرية أفغان وبوراك اوزجفيت يتحول إلى نجم في يومين.. صور!

نشرت الفنانة التركية فهرية أفغان صورة تجمعها بطفلها من النجم التركي بوراك أوزجفيت "كاران" كاشفة عن ملامحه في أول ظهور رسمي له.

وظهرت أفغان في الصور إلى جانب طفلها وهي بكامل جمالها وحازت الصور على إعجاب جمهورها التركي بالإضافة لجمهورها العربي.

وتغزل الجمهور بجمال فهرية ورشاقتها مُبدين إعجابهم بظهورها المميز، كما علق أغلبهم على التنمر الذي سبق وأن تعرضت له أفغان قائلين" شوفوا جمالها وين الي تنمروا عليها".

فيما لفت الطفل "كاران" الأنظار إليه بسبب جماله الذي ورثه من والديه، إلا أن أغلب التعليقات جاءت حول الشبه الكبير الذي يجمعه بوالده إذ بدا نُسخة مُصغرة من والده.

وتحول كاران بعد وقت قصير من نشر الصورة إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، فيما توقع له الكثيرون أن يصبح "مودل" بسبب جماله الملفت وهو الأمر الطبيعي بسبب جمال والديه على حد قول رواد السوشال ميديا.

في المقابل نشر جمهور بوراك اليوم صورة له من صغره إلى جانب صورة طفله كاران تأكيدًا على الشبه الكبير بينهما والذي بدا واضحًا في الصورة.

وعلى صعيد آخر وضعت فهرية شروطها من أجل العودة للفن، حيث حددت ساعات العمل الخاصة بها من أجل أن تقضي أطول وقت مع طفلها كاران.

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