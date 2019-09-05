بعد إطلالتها الجريئة: جمهور ديمة قندلفت مستاء!

أثارت الفنانة السورية ديمة قندلفت عاصفة من انتقادات محبيها ومتابعيها بسبب صور جديدة نشرتها، استعرضت فيها طلّتها من حفل زفاف خاص حضرته في سوريا.

ديمة ظهرت في الصور مرتدية فستان ضيق قصير، ومكشوف بشكل بدت معه الفنانة بمظهر شديد الجرأة والإثارة، خاصة مع الماكياج القوي الذي اختارته، وهو ما فتح عليها نيران الانتقادات خاصة أن الفنانة السورية قليلاً ما تظهر بأزياء مثيرة في أعمالها الفنية، حسب موقع دنيا الوطن.

من ناحية أخرى، انضمت ديمة قندلفت لفريق عمل الموسم الرابع من مسلسل (الهيبة) المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني لعام 2020، وذلك أمام النجم السوري تيم حسن، وهو نفس الموسم الذي انضم له أيضاً الفنان اللبناني عادل كرم، والعمل من تأليف فؤاد حميرة، وإخراج سامر البرقاوي.



