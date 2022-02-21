بعد إطلالتها الجريئة.. ميرنا شلفون تصف متابعة بـ"الإخونجية"

أثارت الممثلة السورية ميرنا شلفون غضب متابعيها ومحبيها بسبب طريقة ردها على متابعة انتقدتها على طريقة لباسها ودعت لها بالهداية.

شاركت ميرنا شلفون متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" صورة جريئة لها وهي جالسة على شرفة جناحها الفندقي أمام شاطئ البحر مُرتدية مايوه مؤلف من قطعتين وفوقه روب قصير من قماش الدانتيل مستعرضةً ساقيها الرشيقتين ومفاتنها.

وقد عرضتها صورتها للانتقاد بسبب جرأتها، فعلَّقت إحداهن على الصورة: "ولله يا فنانة كل اقترب إنسان من ربه أكثر وابتعد عن غرور الدنيا وحبها وجعل قلبه يتغذى بحب لله إطمئن قلبه أكثر وبذكر الله تطمئن القلوب من وين بدك تلاقي راحة وانتي بعيد عن ذكر الله تمامًا".

وجاء رد الفنانة، كالتالي: "ليش انتي قاعدة بقلبي لتعرفي اني بعيدة عن ذكر الله غريب انتو لي مفكرين حالكن أنبياء وأوصياء عالبشر روحي صلحي من نفسك قبل ما تتبلي عالناس، هاد اذا كنتي بتعرفي الحق من الباطل مو ناقصني اخونجية عالصفحة".

ولم تكتفِ شلفون عند هذا الحد، بل نشرت لقطة شاشة لتعليقها وتعليق المتابعة، وأرفقته بتعليق: "هي نموذج للشكيلات لي مفكرين حالن أوصياء عالبشر وأنبياء ومن حقن يعطونا مواعظ ويتبلو عالناس عأساس بتعرف بالغيب.. جهل غير طبيعي البلوك دواء لهيك نماذج".

كما نشرت تعليق لذات المتابعة تدعوا لها بالهداية، إلَّا أنها سخرت من تعليقها وكتبت: "الله يخليكي لا تدعيلي انا بغنى عن دعواتك والله شي بضحك وشرطكن متابعتني وبتحبني قال"، وأرفقته بإيموجي على شكل أفعى.