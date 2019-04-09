بعد إعلانها العمل مع سلمان خان، عليا بهات تتعرض لانتقادات لاذعة من الجمهور..فما القصة؟

سلمان خان وعليا بهات

تعرضت الفنانة الشابة عليا بهات في الآونة الأخيرة للكثير من الانتقادات من قبل الجمهور، وذلك بعدما أعلنت عن مشاركتها في فيلم جديد بعنوان "Inshaallah" برفقة النجم سلمان خان الذي يكبرها بـ27 عامًا، لذا قررت أن ترد على كل تلك الانتقادات.

ومنذ أن أعلن المخرج سانجاي ليلا عن فيلمه القادم "Inshaallah"، وصلته الكثير من التعليقات حول مشاركة عليا بهات مع سلمان خان، فالبعض عبر عن سعادته بهذا الثنائي، بينما انتقد آخرون فرق السن الكبير بين النجمين، وكان أحدهم قد علق وقال: "هل ستلعب عليا في الفيلم دور ابنة سلمان خان؟".

وكتبت عليا عبر حسابها على تويتر تعليقًا على ما رأته من ردود فعل بعد إعلانها العمل مع سلمان خان وقالت: " لم أتلقى أي انتقاد، جل ما في الأمر أن حماسي أصبح مضاعف، وأنا لست منزعجة أبدًا، ولا أعتقد أن سلمان خان أو المخرج منزعجان أيضًا".

وتابعت: " أعتقد أن المخرج سانجاي ليلا قدم لنا في السابق أفلامًا مميزة، هو شخص يعرف ماذا يفعل تمامًا، ويجب علينا أن نعطيه الثقة الكاملة ونؤمن برؤيته".

على الصعيد الفني، من المقرر أن تطل عليا بهات من خلال أحدث أعمالها وهو فيلم "Kalank"، من إخراج أبهيشيك فارمان، وإنتاج كاران جوهر، وسيبدأ عرضه في الـ19 من إبريل الشهر الجاري.