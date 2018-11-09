حلا نورة

أعلنت الفنانة الخليجية حلا نوره قبل أقل من 3 أيام عن وفاة والدتها السيدة فتحية محمد الكيلاني عبر أحد حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت الفنانة التعازي من قبل زملائها في الفن والمعجبين.

إلا ان الصدمة كانت بانتشار فيديو اليوم تظهر فيه والدة الفنانة الخليجية وتكشف من خلاله أنها ما زالت على قيد الحياة وأنها تتواجد حاليًا في فلسطين.

وقالت السيدة فتحية أنها صُدمت بخبر وفاتها مثل بقية الناس، وتساءلت كيف لأي فتاة أن تقوم بإعلان خبر وفاة والدتها ودفنها وتلقي التعازي ووصفت عملها بـ "الإجرامي".

وأضافت السيدة فتحية أنها لا تعلم ما الدافع وراء ما قامت به ابنتها إلا أنها تساءلت فيما إذا كان حب الشهرة والظهور ومن أجل أن يتكلم الإعلام عنها، او البُعد والوحدة التي تعيشها ابنتها وطبيعة علاقتهما الفاترة.

وعبر نشطاء الإنترنت عن صدمتهم بعد انتشار الفيديو مُعتبرين ان ما قامت به الفنانة الكويتية أمر صادم جدًا وغير متوقع، وأنه لو كان بدافع الشهرة والظهور فإن الفنانة حلا نوره بحاجة إلى علاج نفسي، وأنها إنسانة تُعاني من مشكلة بالتأكيد، ولا يوجد أي سبب يسمح لها بالقيام بهذه الفعلة حتى لو كانت علاقتها بوالدتها سيئة.

وعلى صعيد مختلف كانت الفنانة الكويتية حلا نوره قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "التاسع من فبراير" من بطولة الفنانة هنادي الكندري ومحمود بو شهري.