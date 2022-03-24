بعد إعلان طلاقهما: زوجة معتصم النهار تخرج عن صمتها

في أول رد فعل من لين برنجكجي بعد إعلان طلاقها من الفنان معتصم النهار، وجهت الشكر والحمد إلى الله.

و كتبت لين عبر خاصية (ستوري) بتطبيق (إنستغرام): (نحن ننجو فقط بفضل الله ولطفه، الحمدلله على ما مضى والحمدلله على ما نحن الآن، والحمدلله على ما هو آت، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد بعد الرضا).

و كان (برنامج Mbc Trending) قد أكد في حلقته التي أذيعت مساء الأحد 20 مارس/آذار، أن الطلاق وقع رسميا بين معتصم ولين بعد زواج استمر 7 سنوات و أثمر عن طفلة واحدة، وذلك بعد تداول العديد من الأنباء خلال الآونة الأخيرة حول انفصالهما.

وكان الثنائي قد حذفا صورهما التي تجمعهما سويا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا مما أوحى للجمهور انفصالهما عن بعضهما البعض وهو ما تأكد صحته من خلال برنامج MBC Trending.