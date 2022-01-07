بعد إقحام اسمها في أغنية عن المخدرات: رانيا يوسف ترد بقسوة!

عبرت الفنانة رانيا يوسف عن استيائها من وضع اسمها في أغنية مغني الراب الجوكر (التالتة ممكن).

و قالت رانيا خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج (كلام الناس) المذاع على قناة MBC مصر (أنا بصور ومش فاضية للحاجات دي خالص ولا اعرف حاجة عنها).

وتابعت : (أي حد عايز يتشهر، أي مجهول ملوش أي كينونة بيحط اسمي في أي حاجة علشان يتشهر والواحد مش هيسيب حياته ويدور على ناس مجهولة عايزة تتشهر).

وعن رد فعلها قالت: (زمان مكنتش فاهمة يعني ايه تريند بعدين اكتشفت أن أي حد عايز يعمل حوار ويتقري يحشر اسم رانيا وأي حد عايز يعمل مصيبة يحط اسم رانيا علشان يطلع تريند فخلاص مبقاش يفرق معايا).

و كان مغني الراب الجوكر قد أصدر أغنية جديدة بعنوان (التالتة ممكن) للرد على مغني الراب أبو يوسف.

وجاءت كلمات الأغنية تحمل اتهامات لأبو يوسف أنه يتعاطى المخدرات وهذا السبب وراء تأجيل حفلاته وتغيبه عن اختبارات المهن الموسيقية، وشببه بـ(علي وهانيا) وهما الشخصيتين اللتين ظهرتا في مسلسل (تحت السيطرة) وقدمهما محمد فراج وجميلة عوض.