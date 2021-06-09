بعد إلغاء متابعة بعضهما على (إنستجرام): انفصال أحمد سعد و خطيبته

ذكرت بعض وسائل الإعلام أنباء عن انفصال المطرب أحمد سعد، عن خطيبته علياء بسيوني، بعد أشهر قليلة من خطبتهما.

ووفقا للحساب الشخصي لأحمد سعد على (إنستجرام،) فقد قام سعد بإلغاء متابعة خطيبته، وحذف صورهما والفيديوهات التى ظهرا فيها سويا.

بدورها قامت علياء بسيوني، هي الأخرى، بحذف حالتها الاجتماعية (مخطوبة) عبر حسابها الشخصي على (فيسبوك)، ما يؤكد هذا الخبر الذي نفاه أحمد سعد، قبل عدة أشهر، حسب موقع مبتدا.

يأتى ذلك بعدما احتفل أحمد سعد، فى صيف 2020 بخطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني، وأعلن الخبر من خلال حسابه الرسمي على (انستجرام).

وجاء الاحتفال بعدما ظهر الفنان أحمد سعد، مع مصممة الأزياء علياء بسيوني، فى أكثر من مناسبة، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن طبيعة تلك العلاقة، وقال سعد في تصريحات صحفية إنه بالفعل تجمعهما قصة حب وتمت خطوبتهما .