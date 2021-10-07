بعد اتهامها بالافتقار الى الموهبة: ياسمين صبري تقر بتقصيرها

ردت الفنانة ياسمين صبري خلال لقائها مع مجلة Harper's Bazaar Arabia عن انتقادات الجمهور لها بشكل مستمر.

وقالت ياسمين في تصريحها للمجلة: (أصبحت أصدق كل ما يقال عني بأني فتاة جميلة ومحظوظة دون أي موهبة تذكر، وهذا أثر على اختياراتي في الأعمال التي قدمتها واخترتها دون عناية وتركيز في التفاصيل اقتناعا مني أن الجمهور سيتابعني على أي حال، وأحاول تغيير هذه الحقيقة لأمر إيجابي).

وتابعت: (قدمت مسلسل في رمضان منذ عامين ولم أكن أهتم وكنت أقول الناس سيشاهدونني على أي حال، فلم أكن أركز حقا فيما أقدم و لم أبذل أي جهد يذكر).

وأضافت: (أود البحث عن قصة جيدة، لأن بداخلي موهبة، ولهذا بحثت عن عمل جيد فلم أجد ولهذا فقد ابتعدت العام الماضي، وهناك حقا مشكلة في إيجاد نص جيد، وهذا دفعني لأن أقوم بكتابة قصة مع مجموعة من الكتاب منذ مايو الماضي، ويمكنني القول أنني مؤلفة القصة).

وتغيبت ياسمين صبري عن الموسم الرمضاني الماضي، وكان آخر أعمالها مسلسل (فرصة تانية) معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، و نهال عنبر.