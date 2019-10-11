بعد اتهامها بخطف و تعذيب إنجي خوري: قمر تلجأ الى القضاء

خرجت الفنانة اللبنانية قمر عن صمتها لأوّل مرة لتدافع عن نفسها بعدما تطوّر الخلاف بينها وبين عارضة الأزياء إنجي خوري التي اتّهمتها بتحريض طليقها المغنّي اللبنانيّ آدم على خطفها وتعذيبها.

وأكّدت قمر بأنّها ستتحرّك قانونيًا ضدّ إنجي خوري، وذلك خلال ردّها على الأخيرة بطريقة غير مباشرة، بقولها: (لكل أعدائي يلي عم يجربوا يأذوني ويشوهو اسمي كلكن رح تتحاسبوا وبالقانون حقي رح اخدو وأنا رافعة رأسي).

وأضافت عبر حسابها بموقع (إنستجرام): (والناس رح تعرف حقيقتكن يا جوعانين شهرة، وأنا قمر ورح ضل قمر ومنورة الدنيا بروحي الحلوة موتوا بقهركن.. وفانزي إنتو قوتي).

ووجّهت إنجي خوري أصابع الاتّهام إلى قمر، طليقة المغني آدم، وروت في مقطع فيديو لايف بثته، أنّ آدم خطفها بسبب خلافها مع قمر.

