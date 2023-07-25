بعد اتهامه زوجها بالاعتداء عليه.. وفاة وليد فطين طليق بوسي

أعلن الفنان المصري حمزة الصغير عن وفاة المنتج المصري وليد فطين، طليق المطربة بوسي ، وذلك عبر حسابه في "فيسبوك".

وفاة طليق بوسي

وشارك الصغير منشورًا ينعى فيه صديقه الراحل، جاء فيه: "لاحول ولاقوة الا بالله.. الله يرحمك يا فطين. ويغفرلك..ارجو الدعاء له وقراءة الفاتحه.. خبر صادم بصراحه".

كما نعى رجل الأعمال محمد ميزو صديقه، لافتًا إلى أنه تعرضت للظلم كثيرًا، معلقًا: "لا اله الا الله محمد رسول الله.. ربنا يرحمك يا وليد فطين ويغفر لك ويسمحك.. اتظلمت كتير ويجعل الظلم اللي اتظلمتو في ميزان حسناتك.. انتا في دار الحق.. ان لله وان اليه راجعون".

أزمة طليق بوسي وزوجها هشام ربيع

وتأتي وفاة الراحل بعد أزمته مع مصفف الشهرهشام ربيع، زوج طليقته بوسي، الذي اتهمه بالاعتداء عليه وسرقته مبلع 8 ملايين جنيه منه.

ويُشار إلى أن النيابة العامة بجنوب القاهرة باشرت بالتحقيق مع هشام ربيع في واقعة اتهامه بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه .

ويُشار إلى أن رجال الشرطة ألقت القبض على هشام ربيع بتهمة الاستيلاء والاعتداء على طليق الفنانة بوسي قبل شهر تقريبًا، وأمرت السلطات بسرعة التحريات حول الواقعة.

ويأتي هذا بعدما حرر فطين محضرًا في قسم شرطة المقطم، يتهم فيه ربيع واثنين آخرين بالاستيلاء على شيكات بنكية وإيصالات أمانة، يبلغ قيمتها 8 ملايين جنيه مصري.

وبعد استماع النيابة لشهادة المجني عليه وبوسي وشهادة الشهود، اتضح أن طليق الفنانة توجَّه إلى البنك من أجل إنهاء معاملة مالية مع ربيع، وهناك تفاجأ بتواجد 3 أشخاص أقدموا على سرقة الشيكات وفروا هاربين.

من جهته، اعترف هشام ربيع واثنان آخران بارتكاب الجريمة، وجرى حبسهم لمدة 4 أيام متواصلة من أجل التحقيق.

