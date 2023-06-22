بعد إلقاء القبض على زوجها..بوسي ترقص وتغني في "مسولي وصبحوا"

صدمت الفنانة المصرية بوسي الجميع برد فعلها على خبر إلقاء السلطات المصرية القبض على زوجها مصفف الشعر هشام ربيع، إذ أبدَّت تجاهلها الكامل للموضوع، وعوضًا عن ذلك روَّجت لأغنيتها الجديدة "مسولي وصبحوا".

بوسي تروِّج لأغنيتها "مسولي وصبحوا"

شاركت بوسي عبر حسابها في "إنستغرام" البرومو الترويجي لأغنيتها الجديدة "مسولي وصبحوا"، وظهرت فيه متألقةً بإطلالة كلاسيكية تعود للثمانينات أو السبعينيات، إذ ارتدت فستانًا أبيض ضيق مرَّقط بالأسود، فيما صففت شعرها على شكل تموجات عريضة أسدلتها على جانبي كتفها، واختارت أحمر شفاه باللون القرمزي الملفت.

وظهرت بوسي في الفيديو ترقص وتتمايل رفقة مجموعة من الراقصات اللواتي ارتدين فساتين ملونة أخذت طابع السبعينات.

إلقاء القبض على زوج بوسي

ويُشار إلى أن رجال الشرطة ألقت القبض على رجل الأعمال هشام ربيع بتهمة الاستيلاء على 8 ملايين جنيه من طليق الفنانة بوسي والاعتداء عليه، وأمرت السلطات بسرعة التحريات حول الواقعة.

وبعد القبض عليه بمنطقة التجمع الخامس، نقل ربيع إلى دائرة قسم شرطة المقطم.

ويأتي هذا بعدما حرر طليق بوسي بلاغًا في قسم شرطة المقطم، يتهم فيه ربيع واثنين آخرين بالاستيلاء على شيكات بنكية وإيصالات أمانة، يبلغ قيمتها 8 ملايين جنيه مصري.

وبعد استماع النيابة لشهادة المجني عليه وبوسي وشهادة الشهود، اتضح أن طليق الفنانة توجَّه إلى البنك من أجل إنهاء معاملة مالية مع ربيع، وهناك تفاجأ بتواجد 3 أشخاص أقدموا على سرقة الشيكات وفروا هاربين.

من جهته، اعترف هشام ربيع واثنان آخران بارتكاب الجريمة، وجرى حبسهم لمدة 4 أيام متواصلة من أجل التحقيق.



