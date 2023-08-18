بعد استئصال رحمها ووفاة طفليها بالتنبي: هل تكرر حورية فرغلي التبني؟

البوابة-نفت الفنانة حورية فرغلي صحة الأخبار التي تم تداولها عن نيتها تبني طفل بعد خضوعها لجراحة استئصال الرحم.

وقالت حورية: (لن أتخذ هذه الخطوة من جديد؛ لأنني شعرت بوجع كبير عندما توفي الطفلان اللذان تكفّلت بهما منذ ثماني سنوات، وكانا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، لم أستطع تبنيهما لأنني لست متزوجة، ولكنني كنت أزورهما باستمرار على مدار ست سنوات وتكفّلت بهما، وارتبطت بهما ارتباطاً وثيقاً، وعندما توفيا قررت عدم اتخاذ هذه الخطوة مرة أخرى، و انتظار زواجي وإنجابي، ولكن للقَدر كلمة أخرى).

يشار الى ان الفنانة خضعت مؤخرا لعملية جراحية لاستئصال الرحم، وذلك بعد اكتشاف الأطباء وجود ورم خبيث بالرحم ما لستلزم استئصاله. و كانت الممثلة المصرية كشفت في لقاء سابق، أنها راضية باستئصال رحمها، خاصة أن وجوده كان سيؤثر على حياتها، لافتة إلى أن الأمر وراثة من جدتها لأن شقيقتها استأصلت رحمها أيضا قبل عامين.



