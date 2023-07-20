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حورية فرغلي تتوعد بعد اتهامها في قضية طلاق حسن شاكوش

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 20 تمّوز / يوليو 2023 - 04:32
حورية فرغلي و حسن شاكوش
حورية فرغلي و حسن شاكوش

البوابة-ردت الممثلة المصرية حورية فرغلي، على أنباء علاقتها بمغني المهرجانات المصري حسن شاكوش، بعد تصريحات طليقته ريم طارق حول علاقته بإحدى الفنانات الشهيرات، والتي لفتت الى ان الحرف الثالث من اسمها هو (راء)، مما جعل عدد من المتابعين يعتقدون ان حورية فرغلي هي المقصودة.

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وقالت حورية: (والله عمري ما شفت حسن شاكوش ولا أعرفه شخصيًا، وأضافت أن تصريحات طليقته أن ثالث حرف من اسم الفنانة راء، مش شرط حورية بس، ما في شيرين ؟، أنا أصلًا مبصاحبش أكيد مش هعرف راجل متجوز، وأنا مش كده خالص).

و أضافت حورية: (مع احترامي لشاكوش أنا مش بتاعت الكلام ده، آخري صداقة، ولكن أنا عمري ماشفتوش حتى بسمع بنت الجيران اللي هي مش عليها صورته، ولو الموضوع انتشر بالشكل ده هرفع قضية تشهير).

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يشار الى أن ريم طارق كشفت خلال لقائها ببرنامج (90 دقيقة)، مع الإعلامية بسمة وهبة تفاصيل مثيرة بشأن طلاقها غيابيًا، وقالت:( كنا في نهار رمضان، وكان في ممثلة مشهورة عندها مشكلة صحية راح أكل معها في شاليه بالعين السخنة، ولما رجع البيت كتبت له وصلت يا حبيبي)، وأكدت أن بينهما علاقة شارت إلى أن ثالث حرف من اسمها الراء.

كلمات دالة:حورية فرغليحسن شاكوش

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