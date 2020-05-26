بعد اصابتها بكورونا: تعرف على الوضع الصحي لرجاء الجداوي

طمأنت الفنانة رجاء الجداوي، جمهورها على حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس (كورونا) المستجد قبل يومين ونقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

ووجّهت الجداوي، في مداخلة هاتفية مع (تغطية خاصة من راديو مصر)، الاثنين، رسالة للمصريين من داخل مستشفى العزل قائلة: (خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه ده)، مشيرة إلى أن مصر لن تستطع التكملة في هذا الوضع اقتصاديا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل، حسب موقع المصري اليوم.

وأضافت أنها توجه الشكر لكل من سأل عنها ودعا لها بالشفاء، لافتة إلى أنها أُصيبت بالفيروس في آخر يوم تصوير بمسلسل (لعبة النسيان) الذي عرض في رمضان، مستطردة أنها اضطررت للتصوير في ظل أزمة (كورونا) بسبب التزامها بالعقد الذي أبرمته مع الشركة المنتجة.

الفنانة رجاء الجداوي عانت من ارتفاع في درجة الحرارة، و بعد أن تم إجراء اختبار (كورونا) جاءت النتيجة إيجابية. لذا نقلت الفنانة إلى مستشفى العزل بمنطقة أبوخليفة في الإسماعيلية.