بعد التخطيط والترتيب..مقلب مايا دياب بصديقها خبير التجميل يتحول لكارثة..(فيديو)

مايا دياب

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، لحظات طريفة من المقلب الذي قامت بترتيبه والتخطيط له، وذلك لمفاجأة صديقها خبير التجميل داني كامل بمناسبة يوم ميلاده، إلّا أن الخطة فشلت فشلًا ذريعًا.

وظهرت مايا دياب في الفيديو وهي ترتدي جمبسوت من الجينز وتقف خلف الباب، حاملة في يديها تورتة عيد الميلاد التي زينتها بالكريمة، حتى تصيب بها وجه داني كامل خبير التجميل فور دخوله من الباب.

وقامت مايا دياب بوضع الكريمة على سطح قالب الكيك، ووقفت خلف الباب، وعندما دخل خبير التجميل حاولت أن تصيب وجهه بالتورتة، إلا أنه انتبه وابتعد سريعاً فوقع قالب الحلوى على الأرض.

وتركت مايا دياب تعليقًا على الفيديو الطريف الذي نشرته وقالت: " "Happy Birthday تعيش وتاكل غيرها... قريباً كمان".

View this post on Instagram A post shared by Maya Diab (@mayadiab) on Nov 30, 2018 at 7:17am PST