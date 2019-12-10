بعد التزامها الصمت طويلا: نجلاء بدر تحسم خبر طلاقها!

كشفت الفنان نجلاء بدر عن حقيقة طلاقها من زوجها رجل الاعمال محمد عفيفي بعدما كانت تفضل الصمت وعدم نشر اي صور او تعليق حتى لا تنتشر الاخبار والشائعات.

وقالت نجلا بدر خلال لقائها في برنامج (عرب وود) إن ما تردد بشأن طلاقها غير حقيقي وليس هناك أي خلاف مع وزوجها، حسب موقع صدى البلد.

وأضافت نجلا بدر: (كنت متعمدة عدم الرد أو نشر أي صورة تجمعنا سويا حتى لا أزيد من انتشار الشائعة والأحاديث واتبع في مثل هذه الأخبار الصمت التام).

يذكر أن نجلاء بدر تقوم حاليا بالتحضير لعمل درامي جديد من المقرر أن تقوم ببطولته ويعرض فى رمضان المقبل.