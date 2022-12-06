بعد الرقص بالسيف .. دي جي خالد يحلق شعره وسط صحراء العُلا

يستمتع النجم العالمي ذو الأصول العربية وتحديدًا الفلسطينية "دي جي خالد" في زيارته الى المملكة العربية السعودية بعد مشاركته في الحفل الغنائي الضخم مهرجان "ميدل بيست" الذي اقيم في بداية شهر ديسمبر الحالي.

دي جي خالد يحلق شعره وسط صحراء العُلا

يبدو واضحاً بأن المغني العالمي يحاول الاستمتاع بكل لحظاته في المملكة العربية السعودية فبعد تقديم حفله الغنائي الضخم في العاصمة السعودية الرياض.

انتقل النجم العالمي الى صحراء العُلا للاستمتاع بالمناظر الخلّابة ولم يكتفي بهذ الأمر بل جلس وسط الصحراء بحضور فريق عمله ومصفف الشعر الخاص به.

وحصل دي جي خالد على لقب أول شخص يحلق شعره وسط صحراء العُلا، الأمر الذي أشاد به الكثير من الجمهور خاصة العرب منهم.

دي جي خالد يقيم حفل غنائي في ميدل بيست

أقام النجم خالد حفل غنائي ضخم في مهرجان ميدل بيست وسط العاصمة السعودية الرياض، حيث حضر ما يقارب أكثر من 200 ألف شخص يوم الجمعة الماضية.

وأشعل النجم العالمي الأجواء خاصة قبل الحفل عندما نشر العديد من الصور من مكان المسرح والتجهيزات للحفل الضخم، كما قدّم العديد من أغانيه المشهورة.

دي جي خالد يرقص بالسيوف ويطلب المقلوبة

واستقبل الوفد السعودي النجم العالمي من أصول فلسطينية في مطار الرياض حيث استقبلته فرقة فلوكلورية سعودية ترتدي الأثواب البيضاء وتحمل السيوف وقاموا بغناء الأغاني التقليدية السعودية.

ورقص النجم العالمي بالسيف على أنغام هذه الأغاني، كما تداول المتابعون مقطع فيديو للنجم خلال نزوله من طائرته الخاصة وهو يصرخ بحماس طالبًا المقلوبة والزعتر والملوخية.