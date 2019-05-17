بعد السخرية و الجدل: سيرين تحسم موضوع أحمر الشفاه الفاقع

منشور 17 أيّار / مايو 2019 - 03:33
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

ردت النجمة سيرين عبد النور على تساؤلات المشاهدين، عن سبب وضعها أحمر اشفاه باللون الاحمر الفاقع منذ الحلقة الأولى من مسلسل (الهيبة الحصاد)، بتدرجات الأحمر القوي، حتى بعد استيقاظها من النوم الأمر الذي اثار جدلا و سخرية عارمة.

وقالت سيرين في تغريدة على موقع (تويتر) إن هذه الحمرة (تدل على الجرأة والابداع والطموح، فالمرأة التي تختار أحمر الشفاه الاحمر غالباً ما تكون واثقة من نفسها، وتجذب الانتباه إلى جمالها وشخصيتها المتحررة).
والملفت ان الفنانة اللبنانية بدأت قبل فترة في الترويج لعملها الضخم مع النجم السوري تيم حسن والنجمة منى واصف من خلال صفحتها على تطبيق (إنستغرام) وتحرص على نشر صور لملابسها  من مسلسل (الهيبة3) وتضيف ايموجي بشكل أحمر الشفاه باللون الاحمر، للفت انتباه المشاهدين الى هذا الامر.

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