بعد الغاء حفله: محمد منير يطمئن جمهوره على صحته بهذه الصور

حالة من الخوف سيطرت على جماهير الكينج محمد منير خلال الفترة الماضية، بعد إعلان إلغاء حفله برأس السنة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، توضيح طبيعة الأزمة الصحية التى يمر بها، خاصة بعد كشف بعض المقربين منه عن تواجده الفترة الأخيرة بالمستشفى بسبب وعكته الصحية والتى يتكتم عن تفاصيلها.

وتداولت بعض الصفحات الخاصة بمتابعة أخبار الكينج، والمهتمة بنشر كل جديد عنه، صور جديدة له مع بعض من أفراد عائلته خلال الاحتفال برأس السنة فى منزله، والتي ظهر بها بشكل جيد ليطمان جماهيره المتشوقة له، حسب موقع دوت مصر.

وظهر محمد منير في حفلاته الأخيرة بالقاهرة جالساً على كرسي أثناء فقراته الغنائية وقال إنه بسبب معاناته من مشكلة في مفصل الحوض وطمأن الجمهور على حالته قبل ان يلغي حفله في رأس السنة بالقاهرة بسبب وعكة صحية غامضة وهو ما أقلق الجمهور مجدداً عليه.