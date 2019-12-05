بعد القطيعة..رسائل مبطنة بين أصالة وأحلام والأخيرة تعلّق: " حتى عالمسرح تفكر فيني"!

يبدو أن القطيعة بين أحلام وأصالة مؤخرًا لم تنتهي بانتهاء العلاقة تمامًا فيما بينهما، وعلى عكس ما كان يعتقد الجميع لا زالت هناك مشاحنات ورسائل مبطنة وخفية بين الفنانتين، وهذا ما حدث مؤخرًا خلال حفل أصالة التي أحيته في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكانت أحلام قد صرحت قبل أيام لبرنامج "إم بي سي تريندينغ" أن علاقتها بأصالة انتهت وأنها اتخذت قرارها النهائي في هذا الشأن ولن تتراجع عن ذلك وأرفقت كلامها بعبارة باللغة الفرنسية "C'est Tout"، وهو ما اقتبسته أصالة خلال تواجدها على المسرح في الرياض، حيث قامت بذكر نفس العبارة الفرنسية بشكل ساخر والجميع تأكد أنها تقصد أحلام.

وقالت أصالة نفس العبارة الفرنسية خلال طلبها من الجمهور أن يدعو الفنان صابر الرباعي ليغني معها "ع اللي جرى"، خلال حفلها في الرياض، وعلقت: "I know this مثل "C'est Tout"".

وبعد انتشار مقطع سخرية أصالة خلال حفلها الأخير، ردت أحلام في أحد تغريداتها وقالت: "لله دري من يومي ..معقول؟؟؟!!!..حتى وهي على المسرح عم بتفكر فيني".

والجدير ذكره أن الخلاف بين أحلام وأصالة انتهى بالبلوك بينهما، والسبب يعود إلى تغريدات لكل منهما خلال مرض الإعلامية فجر السعيد، وبسبب شماته البعض بمرض فجر، اعتقدت أحلام أن أصحاب تلك التغريدات هم جمهور أصالة فقامت بعمل البلوك وأنهت العلاقة تمامًا.

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