في أول ظهور إعلامي بعد الزفاف..هنا الزاهد تعلّق: " مشوفتش يوم عدل من يوم ما اتجوزت"

كشفت الإعلامية المصرية منى الشاذلي من خلال حسابها على مواقع التواصل عن ضيف حلقتها القادمة من برنامجها "معكم"، وذلك من خلال البرومو الدعائي لحلقة الخميس المقبل الذي ستتواجد فيه الفنانة الشابة هنا الزاهد التي أقامت زفافها قبل شهور قليلة وتزوجت من الفنان المصري أحمد فهمي.

ويعد هذا الظهور الأول لهنا الزاهد إعلاميًا بعد الزواج، وفي أول تعليق لها أكدت الزاهد أن الأمور من سيء إلى أسوء مذ أن دخلت بيت الزوجية وحتى هذا اليوم، حيث علقت قائلة خلال الفيديو: "مشوفتش يوم عدل من يوم ما اتجوزت".

وبالفعل كانت هنا الزاهد قد مرت في ظروف عصيبة عقب زفافها من الفنان أحمد فهمي، بداية من مرضها ووعكتها الصحية ودخولها المستشفى خلال قضائها لشهر العسل في ماليزيا، ومن ثم صدمتها بوفاة زوج والدتها الذي كان بمثابة أبيها وهو الفنان الرّاحل طلعت زكريا.

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