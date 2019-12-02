جوهرة الراقصة تتصدر محركات البحث بعد تسريب فيديو فاضح لها..شاهدوا ماذا فعلت!

حالة من الجدل خلال الساعات الماضية وخاصة في أوساط السوشيال ميديا في مصر، وذلك بعد أن انتشر أكثر من فيديو فاضح للراقصة جوهرة برفقة شاب في بداية العشرينيات، لتصبح في وقت قصير حديث الجميع وتتصدر محركات البحث على الإنترنت.

الراقصة جوهرة ظهرت في أكثر من فيديو بأوضاع مخلة برفقة صديقها الذي يدعى "خالد أحمد" وتم تداول هذه الفيديوهات بكثافة، ولاحقًا بعد أن بدأ الأمر يأخذ صدى بشكل كبير، علق الشاب الذي ظهر في الفيديو الفاضح مع جوهرة وقال أنه متزوج منها منذ فترة وبأنهما لم يفعلا أي شيء مشين، مؤكدًا أن الصور والفيديوهات التي انتشرت كان يريد من خلالها توثيق علاقته الزوجية معها وتخليد الذكريات برفقتها، ولكن تم تسريب الفيديوهات بعد أن تعرض هاتفه للسرقة.

وكانت جوهرة الراقصة أيضًا نشرت حالة لها على موقع "فيسبوك" بعد أن انتشرت الفيديوهات الفاضحة عبرت فيها عن غضبها وحزنها على ما حدث، وبعد ذلك أغلق كل من جوهرة وصديقها "خالد أحمد" حساباتهما على مواقع التواصل.

وجوهرة هي راقصة روسية اسمها الحقيقي "إيكاترينا أندريفا" اشتهرت في مصر باسم جوهرة وذاع صيتها هناك خلال فترة قصيرة نظرًا لجمالها ورقصها الشرقي المتقن، إلى جانب أنها تمتلك مدرسة خاصة في تعليم الرقص الشرقي في مدينة موسكو.

المصدر: وسائل إعلام ومواقع مصرية

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